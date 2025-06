Antonio Maíllo, sobre la gestión de Sánchez en el caso de Ábalos y Cerdán: "Evidentemente hay responsabilidad política"

El coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha pasado este lunes por los micrófonos de 'Más de uno' con motivo del acuerdo entre Pedro Sánchez y la OTAN para no aplicar a España la subida al 5% del gasto en Defensa y con el Ejecutivo envuelto en la polémica por los escándalos de corrupción de dirigentes del PSOE.

Antonio Maíllo ha sido claro al valorar la misiva enviada recientemente por la OTAN a los Estados miembros, en la que se les insta a aumentar el gasto militar: "Si esa carta la hubiera escrito Izquierda Unida, habríamos dicho directamente que hay que salir de la OTAN. Porque asumir sus condiciones sería una ruina en nuestro país en clave presupuestaria".

Aunque ha aclarado que hablaba en nombre de Izquierda Unida y no del conjunto de Sumar, ha insistido en que la posición de su formación es inequívoca: IU defiende una salida de la OTAN y una redefinición del sistema de seguridad europeo. "No se trata de si el gasto debe ser del 5%, del 3%, o del 2,1%. Lo que defendemos es un sistema de seguridad completamente diferente", ha afirmado.

Para Maíllo, la situación internacional atraviesa un momento crítico y la respuesta no puede pasar solo por incrementar el presupuesto militar. "La seguridad real no la da el rearme, sino una cesta de la compra barata", ha resumido. "Si no hay paz, no hay sanidad ni educación ni hay nada", ha añadido, haciendo un llamamiento a repensar la seguridad desde una perspectiva social, no exclusivamente militar. En particular, Maíllo ha defendido que IU estaría a favor de un nuevo sistema de seguridad a escala europea.

Críticas a la OTAN y al papel de EEUU

En clave internacional, el dirigente de IU ha alertado de las posibles consecuencias "trágicas" de los movimientos militares recientes, especialmente tras la creciente implicación de Estados Unidos en Oriente Próximo. "La intervención estadounidense es una consecuencia directa de la debilidad militar de Israel, que no ha podido cumplir sus objetivos", ha afirmado.

En este sentido, ha abogado por abrir un debate público más profundo que el que permite el marco marcado por la OTAN, y ha pedido una reflexión colectiva sobre el modelo de seguridad que quiere Europa y sobre el papel que debe tener España.

Contra la corrupción: "Contundencia y transparencia"

El coordinador de IU también se ha pronunciado sobre los escándalos de corrupción que salpican al entorno del PSOE. "Se necesita transparencia sobre lo ocurrido y contundencia en las medidas que adopte el Ejecutivo, obviamente existe una responsabilidad política", ha exigido. En este marco, ha defendido la creación de una normativa específica contra la corrupción que refuerce los mecanismos de control y prevención dentro de las instituciones.