Ángela Vicario, autora de 'Ibéricas': "En los 90 ya existían antropólogas e historiadoras, pero su trabajo no se conocía"

La comunicadora audiovisual y autora del libro 'Ibéricas', Ángela Vicario, ha presentado su obra y ha puesto en valor el trabajo de todas aquellas personas que decidieron reivindicar el papel de la mujer en la Edad Media: "En los 90 ya existían antropólogas e historiadoras, pero su trabajo no se conocía".

Asimismo, ha recordado como durante la defensa de su Trabajo de Fin de Grado, el cual trataba de mujeres relevantes en la Edad Media, le acusaron de querer rescribir la historia, algo que utilizó de motor para escribir esta obra. En aquella ocasión habló de Leonor de Aquitania o Juana de Arco, en su libro recuerda a mujeres españolas que han trascendido en el tiempo, a partir de su papel en esta época temporal.

Además, ha destacado que el papel de la mujer no era tal y como pensamos, que contaba con más libertades de las que se nos cuenta y que fue más en la época de la industrialización cuando comenzó a ser subyugada por el hombre. Del mismo modo, ha reseñado que el medievo fue una época de esplendor cultural, arquitectónico, que ha quedado reflejado en construcciones como las catedrales.