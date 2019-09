Ángela García, periodista agredida en la Diada: "Los mossos identificaron a dos personas, pero no nos consta ninguna detención"

REPORTERA DE RTVE

Hablamos con Ángela García Romero, periodista de TVE agredida por los independentistas en la celebración de la Diada. Denuncia que "me impacto una piedra pequeña en la cabeza", y "Salva, un compañero freelance recibió un puñetazo en la cara". Pese a estas agresiones, "los mossos identificaron a dos personas por arrancar adoquines y lanzarlos, pero no nos consta ninguna detención". Explica que "hicimos un especial que duraba tres horas y media y no tuvimos problemas. Cuando se empiezan a ir las familias y las concentraciones van avanzando, a veces se queda una minoría más exaltada. Un grupo de encapuchados nos tiró todo tipo de líquidos, basura… no querían que hiciéramos un directo".