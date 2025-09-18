Ángel Víctor Torres enmarca en la negociación de los presupuestos la reunión de Zapatero con Puigdemont: "Ese es el sentido"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que el sentido de la reunión de Zapatero con Puigdemont es la negociación de los Presupuestos para recabar el apoyo de los de Junts.

Sobre si esa negociación no se puede hacer en el Congreso con los grupos parlamentarios, el ministro ha dicho que en estos momentos lo relevante es saber si esas cuentan "caminan".

Los ministerios ya han elevado sus propuestas a Hacienda para poder presentar Presupuestos

Ángel Víctor Torres ha insistido en que la voluntad del Gobierno es presentar los Presupuestos y ha afirmado que todos los ministerios han concluido sus trabajos de elevar a Hacienda sus propuestas. Además, el ministro ha recordado que todos los Gobiernos "de todos los colores", han incumplido presentar Presupuestos en plazo.

Reparto de menores migrantes

En cuanto a qué momento nos encontramos del proceso de aceptar a los menores no acompañados desde Canarias a otras comunidades, tras la reforma de la Ley de Extranjería, Torres ha explicado que hay tres comunidades que han pedido la contingencia migratoria: Ceuta, Melilla y Canarias.

Después de declarar la contingencia migratoria, -que significa que el territorio supera en tres su capacidad de acogida- y de descartar esas alegaciones, la próxima semana los menores serán derivados a sus territorios.

El catalán en las empresas

"Habrá sentido común al final", ha dicho el ministro sobre la enmienda que ha presentado Junts para que las grandes empresas ofrezcan atención al cliente en catalán, gallego o euskera en todo el territorio nacional.

Mientras el Ejecutivo plantea que la medida se aplique en comunidades con lenguas cooficiales, la formación independentista defiende que debería extenderse a todo el territorio nacional. "No podemos hacer uso político de las lenguas", ha sentenciado el ministro.

"Tranquilidad" respecto al Koldo