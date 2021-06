Andrés Trapiello: "No puedes decir que los indultos bombardean la convivencia en Cataluña y estar de acuerdo un año después"

Andrés Trapiello se convirtió en uno de los protagonistas del acto de Colón de este domingo, en el que miles de personas se concentraron para protestar contra los indultos del 'procés'. El escritor ha explicado en Más de uno su mensaje: "Traté de imprimir al discurso que lo que decimos en público tiene que ser lo mismo en privado. En la plataforma podían estar a nuestro lado gente como Felipe González, Ibarra o muchos socialistas que se oponen a los indultos. Yo allí no voy a discutir el aborto o la educación, sino a proponer el cumplimiento del Estado de derecho y sobre todo la coherencia de los políticos".

El escritor asegura que Sánchez "cambia cada día" de discurso y destaca que su propuesta pasa por que en Cataluña "se cumplan las leyes": "Proponemos que no se persiga a los que no piensan como ellos, que por primera vez en Cataluña se hagan las cosas de manera distintas".

Además, Trapiello considera que Colón se ha "demonizado": "Llevan con la matraca de las derechas desde hace un mes. Tenemos que preguntarnos por qué tanta gente que está en contra de los indultos se ve excluida de ir a Colón. Yo voy a discutir si estos indultos van a ayudar a al convivencia y ya hemos visto que no. El apaciguamiento ha dado alas al independentismo, a los recortes en la libertad".

En este sentido, ha criticado que los partidos independentistas "no hablan de concordia" y ha señalado que también hay "gente de bien" que defiende los indultos: "Yo no tengo el monopolio de la verdad, pero se está viendo que no puedes decir que los indultos van a bombardear desde dentro la convivencia y un año después mostrarte de acuerdo. El problema es que, cuando se cambian los discursos políticos, el cambio puede confundirse con la mentira".