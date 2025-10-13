Álvaro de Cózar presenta 'La última llamada': el documental que muestra "desde dentro" las legislaturas de cuatro presidentes del Gobierno

El periodista y realizador Álvaro de Gózar ha presentado en Más de uno su nueva serie documental, 'La última llamada', que se estrena este jueves 16 en Movistar Plus+. La producción, compuesta por cuatro episodios, está dedicada a cuatro presidentes del Gobierno de España, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Aborda los instantes más críticos de su mandato: esos episodios de 'última llamada' en los que la decisión depende únicamente del teléfono de la Moncloa.

"Hay dos tipos de momentos", explicó Gózar en conversación con Carlos Alsina. "Los de gran calado, como la entrada en la OTAN durante el Gobierno de Felipe González, o la crisis económica que vivió José Luis Rodríguez Zapatero. Pero también hay otros que, aunque no trascendieron, mantuvieron en vilo a los equipos presidenciales: noches en vela por amenazas terroristas que finalmente quedaron en nada".

El documental no se limita a recoger los testimonios de los presidentes, sino que también incluye las voces de sus colaboradores más cercanos, aquellos que compartieron con ellos el peso de las decisiones. Uno de los casos más complejos, cuenta Gózar, fue el del 11-M, un episodio que supuso "grandes quebraderos de cabeza" para José María Aznar. "Era un asunto en el que te metías o no te metías, y al final conseguimos mostrar cómo pensaba su equipo en esos días tan confusos".

Gózar ha reflexionado además sobre el aislamiento del poder: "Si el líder escoge a la gente adecuada, esa gente debe decirle la verdad. Pero a veces el propio equipo puede acabar aislando al presidente dentro de La Moncloa".

Entre los momentos más curiosos del documental, el realizador destaca algunas anécdotas, como la llegada de Alfonso Guerra a su nuevo despacho sin que hubiera un solo documento del Ejecutivo anterior, o el primer día del equipo de Mariano Rajoy, cuando encontraron en su despacho a un asesor de Zapatero que todavía no había sido informado del relevo.

Sensación de injusticia

Alsina también le preguntó si los expresidentes mantienen la sensación de haber sido tratados injustamente tras su paso por el poder. Gózar cree que es algo inevitable: "En la historia de España, los presidentes siempre acaban siendo expulsados. Su salida es, de alguna manera, trágica, y eso les lleva a pensar que su final fue injusto".

El proceso de selección de los protagonistas no ha sido sencillo. En algunos casos, como el de Aznar, solo han querido participar sus familiares más directos. "Hicimos un repaso exhaustivo de sus biografías y de las de otros dirigentes internacionales para inspirarnos", explica. "En España hay muy pocos relatos contados desde dentro, y ese era el reto: comenzamos pensando en hacer una serie sobre asesores, pero al final el presidente terminó siendo el auténtico protagonista".

En España hay muy pocos relatos contados desde dentro, y ese era el reto

Pese a todo, algunos han mostrado autocrítica. Gózar menciona el caso de Mariano Rajoy, que reconoce como un error su ausencia durante la moción de censura que acabó con su mandato: “Están abiertos a revisarse con cierta honestidad”.En cuanto al papel de la Casa Real en las grandes decisiones, el periodista aclara que "normalmente no se le consulta, aunque sí se le mantiene informada".

El periodista ha concluido la entrevista con una reflexión sobre la evolución política reciente con un punto de inflexión en la crisis económica de 2008: "Los mandatos de González y Aznar se caracterizaron por la ofensiva política; en cambio, tras la crisis de 2008, los de Zapatero y Rajoy estuvieron marcados por la defensiva. Las cosas han cambiado mucho".