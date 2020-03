Desde el PP solicitan que Richard Ferrand impulse una declaración institucional en la que la Asamblea Nacional de Francia exprese su repulsa a la presencia de Puigdemont en territorio francés. "Le pido a Macron un acto de coherencia democrática contra el nacionalismo reaccionario por la presencia de Puigdemont en Perpiñán", afirma.

Cayetana confirma que aún no tiene respuesta por parte de Richard Ferrand y dice que esa carta la dirige no solo por solidaridad democrática con España, sino por la dignidad democrática de Sánchez.

"En España hay complicidad con lo que defienden los independentistas y hay cansancio", asegura. Hace un llamamiento a la movilización de los españoles en defensa de su democracia y les dice que no pierdan la esperanza y su capacidad de denuncia.

También ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de las élites, de las personas influyentes, de los intelectuales, de los dueños medios de comunicación, de los empresarios a que no hagan negocio con la erosión de la democracia española. Al ser preguntada por Carlos Alsina sobre quién hace negocio de esta situación, la portavoz del PP ha apuntado a televisiones, en concreto a La Sexta. Dice que alguien tiene que decir esto y que las élites tienen una responsabilidad sobre lo que está sucediendo.

"Hay convivencia activa con los nacionalistas"

Por otro lado, apunta que "es un momento crítico. Hay convivencia activa con los nacionalistas. El presidente ha sido investido por una persona juzgada y condenada. Y los presupuestos se han aprobado con los votos nacionalistas".

Cree que en las élites hay una actitud funcionarial, "una idea de que la democracia la ganas un día y la tienes para siempre, pero eso no es así, la democracia se destruye y se socava desde dentro y hay gente intentando romperla". "Celebro la iniciativa de Fernando Savater, Unión 78, para movilizar a los españoles, que salgan a la calle", asegura.

"Preferiría no depender de Vox porque es nacionalista"

Además, comenta las declaraciones de Rajoy en un mitin sobre que no es bueno que los extremismos condicionen gobiernos y asegura que "" Preferiría no depender de Vox porque es nacionalista". Es un partido además que tiene una visión de abdicación con respecto al sistema del 78. Me parece un grave error, no creo que ha fallado ese sistema, sino que ha fallado la política".

Tras la entrevista, Carlos Alsina ha querido aclarar que no comparte las declaraciones de la portavoz del PP sobre La Sexta. "Yo no comparto la idea de que La Sexta trabaja para erosionar o destruir la democracia en España".

"La Sexta tiene su propia línea de trabajo, su línea profesional, periodística y editorial, que no creo que vaya en contra de la democracia ni de las instituciones ni nada parecido", afirma.