La alcaldesa de Haro: "No se está tomando ninguna medida excepcional diferente al resto del país por el coronavirus"

La alcaldesa de Haro, Laura Rivado , niega en Más de uno que su localidad esté en cuarentena o que tenga algún barrio aislado debido al coronavirus. "Nuestro enfado o la inquietud que se ha generado es porque se han sacado imágenes de calles cerradas por obras, pero asociar eso a medidas excepcionales no es de recibo" , critica.

Además, recalca que a pesar de que no hay ningún barrio aislado y ninguna zona en cuarentena, "hay domicilios donde se ha puesto una vigilancia activa para que se cumpla la cuarentena". Asimismo, reprocha que se haya sacado en los medios fotografías de algunas calles de Haro que están cerradas, pero por obras, no por el coronavirus, "no es de recibo", dice.

Por otro lado, confirma que está en contacto permanente con Sanidad y descarta que se hayan aplicado medidas diferentes a las del resto del país. "La situación en Haro es totalmente normal", explica y añade que los bares siguen abiertos y el Ayuntamiento de cara al público.

