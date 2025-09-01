Los alcaldes de los pueblos afectados por el fuego: "La prioridad ahora es garantizar el abastecimiento de agua potable"

Durante el programa especial participaron Julio Arias Escudero, alcalde de Puente de Domingo Flórez, y Ángel Merayo, edil de la localidad de Yeres. Ambos coincidieron en señalar la preocupación por los arroyos de captación de agua destinados al consumo humano, que podrían verse afectados por los arrastres de la lluvia.

La prioridad más urgente es controlar dichos arrastres hacia los arroyos que abastecen de agua potable, ya que es muy probable que esta no sea apta para el consumo. La segunda prioridad es perimetrar el pueblo de Yeres, rodeado aún de pinos y con riesgo de arder por completo si se produjera otro incendio.

En relación al agua, deberán realizarse estudios de potabilidad que correrán a cargo de la Junta de Castilla y León. Mientras tanto, la solución pasa por rellenar los depósitos mediante camiones cisterna o recurrir al consumo de agua embotelladaEn el plano político, la tragedia ha reabierto el debate sobre la necesidad de contar con medios en invierno para prevenir los incendios, ahora que ya no existen los ganados. Sin embargo, la administración ha respondido que mantener esos recursos durante el invierno supondría un gran despilfarro.

El edil Ángel Merayo expresó su sensación de derrota ante la situación: "¿Qué le enseñamos al turista, un terreno negro?", se preguntó para después lamentar que "han cortado nuestra ilusión, nuestro medio de vida". Más optimista se mostró el alcalde de Puente de Domingo Flórez, quien destacó proyectos como la creación de un aparcamiento para caravanas, inexistente hasta ahora, y manifestó su confianza en la recuperación del monte.