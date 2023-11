El alcalde socialista de Ágreda denuncia el "atropello" que supone la amnistía: "No es éticamente correcto"

El PSOE mantiene abierta hasta mañana la consulta a su militancia sobre la formación de un gobierno con Sumar que esconde, en definitiva, una consulta sobre la futura ley de amnistía que pacte con los partidos independentistas.

Hasta el momento han sido pocas las voces socialistas que se han manifestado abiertamente en contra de la amnistía. Uno de los que sí han criticado la medida es el alcalde de Ágreda, municipio de Soria, y ex senador del PSOE, Jesús Manuel Alonso, quien en 'Más de uno' defiende que votará "no" en la consulta a las bases.

La amnistía acaba con la igualdad de todos los territorios en España

En su opinión, la amnistía ha demostrado ser "una imposición del señor Puigdemont, un prófugo de la Justicia, que ha burlado a los tribunales, jueces y al pueblo español y que quiere salir indemne de esta situación". Además, el acuerdo del PSOE con Esquerra Republicana "va a romper un principio fundamental en este país como es la solidaridad interterritorial con la condonación de 15.000 millones de euros".

Como alcalde de un municipio de Soria, provincia que sufre gravemente la despoblación y carece de grandes infraestructuras y servicios médicos y educativos, asegura que no puede más que "manifestarme en contra de este acuerdo".

El pacto con los independentistas "es un atropello"

Algunos líderes dentro del PSOE critican la tesis de la conveniencia del pacto para el propio partido socialista. Así, consideran que, aunque logren el gobierno central, el PSOE podría estar sin gobernar en muchas comunidades autónomas durante muchos años debido al coste electoral de los votantes socialistas que no entienden este cambio de opinión.

Alonso se muestra de acuerdo y considera que el pacto con los independentistas "es un atropello" que evidentemente puede ser bueno para Cataluña, "que puede que nos permita gobernar en Cataluña y hasta se margine al independentismo", pero recuerda que España son 17 comunidades autónomas.

La ciudadanía apoya de manera "masiva" el 'no' al pacto con los independentistas

El alcalde socialista asegura que ha podido "sondear" cuál es la voluntad de la gente "y no he recibido más que apoyos de manera masiva y multitudinaria". En su opinión, los ciudadanos no van a olvidar este acuerdo y podrán "en una cruz el símbolo del Partido Socialista Obrero Español" y, por tanto, el pacto afectará directamente a muchos alcaldes y gente trabajadora y honesta que lucha cada día por sus vecinos y sus pueblos.

En definitiva, Alonso critica este pacto que "no es éticamente correcto" e insiste en que no se pueden "condonar, por una imposición personal, conductas que han sido penalmente relevantes sin sometimiento a la justicia".

Lo más "honesto" es ir a elecciones generales

Con todo esto, considera que "lo más honesto, lo más honrado en este momento, sería poner a disposición de los ciudadanos, a través de unas elecciones generales, para que ellos decidiesen si esto es lo que España necesita". De ser así, en caso de que los ciudadanos voten a partidos a favor de la amnistía, lo justo sería que se procediese a ello.