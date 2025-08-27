El alcalde de Puebla de Sanabria, donde el fuego continúa activo: "Cada día es volver atrás, no vemos el final del túnel"

El alcalde de Puebla de Sanabria, José Fernández Blanco, ha actualizado en Más de uno la situación y el impacto de los incendios en esta región de la provincia de Zamora. "Es terrible", ha lamentado, "cada día es un sobresalto, cada día volver atrás… no vemos el final del túnel". Ha explicado cómo en los últimos días las noches más frescas alimentaban la esperanza de que las llamas se apagasen, pero el aumento de las temperaturas al mediodía, unido al viento, reactiva de nuevo el fuego.

"Los vecinos quieren que se acabe esta pesadilla y empezar desde cero", ha afirmado el alcalde, subrayando la importancia de mantener la vida rural y la vitalidad en los pueblos: "si no hay vida en los pueblos, cualquier accidente —una cerilla, un descuido— puede acabar en tragedia".

Ha explicado que Puebla de Sanabria está ejerciendo de centro logístico para los equipos de emergencia —como la UME, bomberos forestales de Cataluña y también efectivos alemanes—, además de servir como punto de apoyo a los desplazados de los pueblos colindantes. Ha justificado la indignación de los vecinos, especialmente de aquellos que han tenido que abandonar sus casas: "están físicamente aquí, pero con la mente en sus pueblos y sus hogares".

El alcalde ha descrito la situación como dramática y muy dura para la comarca, tanto desde el punto de vista medioambiental como económico y social. También ha destacado la sensación inicial de descoordinación, solventada en parte gracias a la experiencia de los bomberos llegados de otras comunidades y países. Sin embargo, ha denunciado la precariedad de las cuadrillas de bomberos, gestionadas por empresas privadas y contratadas solo cuatro meses al año.

Fernández Blanco ha reclamado la implementación de protocolos de actuación que cuenten con la participación ciudadana y con formación adecuada. Ha confirmado que no verá a los Reyes, ya que visitarán otro ayuntamiento de la comarca. Sobre el conflicto político en torno a la gestión de la crisis, lo ha calificado de debate artificial condicionado por las elecciones autonómicas del próximo año en Castilla y León, recordando que las competencias en esta materia de prevención y extinción corresponden a la Junta.