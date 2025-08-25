El alcalde de Molinaseca (León) donde el incendio desatado este domingo ya está controlado: "Ha quedado todo en un susto"

Miguel Ondarreta ha conversado con Alfonso Arias Balboa, alcalde de Molinaseca municipio de El Bierzo, en la provincia de León, donde ayer se declaró un incendio de grado 2 que afortunadamente ya se encuentra controlado.

"Hacia las 16 de la tarde se inició el fuego en una zona de vivienda con una virulencia impresionante", ha contado el alcalde, además, ha señalado que los vecinos fueron los primeros en acudir a combatir las llamas con mangueras y los materiales con los que contaban, más tarde acudieron los bomberos y al comenzar la noche el fuego ya estaba controlado.

"Ha quedado en un susto", ha afirmado aliviado, sin dejar de destacar que estos días son peligrosos debido a las temperaturas y lo seco que se encuentra el campo. "Sabemos que fue una negligencia, la Guardia Civil lo está investigando", ha añadido. Molinaseca se encuentra a 6 km de Ponferrada y cuenta con una población de unos 700 habitantes, el CECOPI dio orden de evacuar, pero la mayoría de vecinos se encontraban combatiendo el fuego. "Es muy difícil sacar a los vecinos de sus viviendas", ha señalado Arias.

Cortafuegos alrededor del pueblo

El alcalde también ha destacado que el municipio se encontraba perimetrado con varios cortafuegos, que se habían reforzado en los últimos días, se habían mejorado debido a la situación de calamitosa en los últimos días en la provincia y la comarca. Debido a su cercanía a Ponferrada, los bomberos acudieron rápido, pero al tamaño de las llamas obligó a que fueran necesarias unidades aéreas las que pudieron controlar el incendio.

Los vecinos del pueblo ya habían estado colaborando en tareas de extinción en municipios vecinos la semana pasada, el alcalde ha asegurado que los medios con los que se ha contado han sido suficientes, pero la cantidad de fuegos y frentes complican las tareas de extinción. En cuanto a la gestión de los medios ha exigido "que se dejen de peleas entre partidos políticos, la junta y el Gobierno" y prioricen desplegar sobre el terreno todos los medios disponibles sobre el terreno. "Más soluciones prácticas y dejarnos de peleas políticas", ha terminando afirmando.