Alberto Núñez Feijóo: "Le pido a Pedro Sánchez que no utilice a las comunidades de rehenes en su estrategia para ser investido"

El Presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado la actitud y estrategia que está siguiendo Pedro Sánchez para lograr ser investido presidente, sin importarle tener que volver a las urnas y denuncia que está “más obsesionado por su porvenir y le importa poco lo que le pase al país”. Le pide que deje de delegar decisiones porque "un país no puede estar gobernado por asesores, tiene que estar gobernado por políticos”.

Denuncia que no está tomando las decisiones que debería tomar y está dejando que sean sus asesores los que tomen la decisión final. “Algún asesor le ha dicho a Pedro Sánchez que hay que tensionar las calles y se le ha ido de las manos”. “Alguien está asesorando de una manera inadecuada a Pedro Sánchez. Un asesor es muy importante, pero un país no puede estar gobernado por asesores”. Además, “le pido que no utilice a las comunidades de rehenes para ser investido Presidente del Gobierno”.

Por último, no entiende que no quiera pactar con Podemos después de haber pactado con él en otras comunidades, pero hay otras soluciones. “Si el pacto con Podemos no le interesa debería hablar con el resto de la cámara”. “Llamaría al PP y le propondría una coalición de gobierno o un pacto de legislatura. Esto lo hizo Rajoy con Sánchez”.