Albares afirma que España no se plantea "en estos momentos" autorizar a Ucrania el uso de armas donadas contra Rusia

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, asegura en Más de uno que el Gobierno por ahora no se plantea dar permiso a Ucrania para atacar objetivos en el interior de Rusia con armamento proporcionado por España, después de que lo haya propuesto el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

"Hemos escuchado al secretario general de la OTAN esta semana abogar por esto. No nos lo planteamos en estos momentos, es decir, no nos han hecho esa petición", ha indicado Albares, agregado que "en estos momentos" España no ve "ese material siendo utilizado fuera de las fronteras de Ucrania".

La condena a Donald Trump

Un jurado ha declarado culpable a Trump de 34 cargos por el soborno a la ex actriz porno 'Stormy Daniels'. Al respecto, Albares afirma que Estados Unidos es un Estado de derecho y es una gran democracia.

"Los tribunales actúan con total independencia y ellos son los que deciden sobre los cargos que ayer fueron, como usted indicaba, de una abrumadora culpabilidad. Más allá de eso, trabajamos con la administración Biden estos días" asegura.

EE.UU es un gran país y el aliado natural de Europa

"Estoy aquí reunido con los ministros de Exteriores de la OTAN en Praga y yo creo que todos los europeos nos sentimos muy cómodos con la administración Biden, porque es una administración que cree en el multilateralismo y trabaja con todos nosotros para solucionar los problemas globales, ya sea la guerra de agresión de Ucrania, la igualdad de género, el avance de los derechos civiles en la lucha contra el cambio climático... Y lo que a nosotros nos gusta es un Estados Unidos así, solidario y cooperativo" ha dicho.

Reconocimiento del Estado Palestino

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció formalmente el reconocimiento del Estado palestino, que aprobará el Consejo de Ministros, y dejó claro que esta "decisión histórica" no va en contra de Israel, un "país amigo" sino que lo que refleja es el "rechazo a Hamás".

Aseguró que reconocer a Palestina "no solo es una cuestión de justicia histórica con las aspiraciones legítimas del pueblo de Palestina" sino también "una necesidad perentoria si queremos entre todos lograr la paz", ha afirmado el presidente, para quien se trata de "la única manera de avanzar" hacia la solución de dos Estados.