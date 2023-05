Adrián Vázquez: "Ahora los españoles no consideran a Ciudadanos un vehículo político transformador"

El secretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez, explica en 'Más de uno' que "nosotros teníamos planteado de aquí a diciembre rearmarnos y de alguna manera volver a intentar ser una opción política ilusionante a pesar del descalabro del 28 de mayo".

"Ir a estas elecciones ahora no es el momento para el espacio liberal"

"Esta convocatoria extraordinaria de elecciones generales nos ha hecho revalorar nuestras fuerzas, nuestras posibilidades y nosotros también tenemos que escuchar a la ciudadanía e ir a estas elecciones ahora no es el momento para el espacio liberal porque no tiene un espacio electoral", explica Adrián Vázquez.

Dice que ahora lo que toca es "esperar" y creen que ahora va a venir un ciclo político en el que el centro vuelva a abrirse y espera que puedan seguir trabajando con esos casi 600 concejales conseguidos el 28 de mayo y con la representación autonómica en País Vasco, Cataluña y Castilla y León.

Sobre si hubo mucho debate en los órganos directivos del partido sobre si debían presentarse o no a las elecciones generales, Adrián Vázquez cuenta que "había todo tipo de opiniones pero entendemos que ahora va a haber un ciclo electoral importante a partir del próximo año y ahora los ciudadanos españoles no nos consideran un vehículo político transformador".

En cuanto a por qué no se han planteado la disolución del partido, el secretario general de Ciudadanos dice que "el espacio político liberal existe pero ahora no somos una opción política y no importa esperar".

Adrián Vázquez cree que el centro va a volver a ensancharse y que el espacio político para Ciudadanos volverá.