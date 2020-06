El dilema: ¿Me quedo con mi marido o vuelvo con un antiguo amor?

Sergio del Molino y Edu Galán responden en Más de uno a las dudas morales de los oyentes.

con edu galán y sergio del molino

Recibimos una llamada de película, Ilsa llama desde Casablanca y pregunta a nuestros expertos qué debe hacer, irse con el que le conviene, su marido, o dejarse llevar por el corazón y quedarse con el que realmente le gusta, su amante y un viejo amor. En este caso, Edu Galán y Sergio del Molino están de acuerdo, ambos creen que hace bien en volver con su marido a Estados Unidos.

Por otro lado, otro oyente pregunta si es correcto matar metafóricamente a tu padre, o debes dejarte llevar por el afecto. Edu explica que "matar por matar" no es buena idea, pero apunta que si luego se puede aprovechar literariamente sí. "Te limpia el alma matar, aunque sea metafóricamente", dice. Asimismo, Sergio considera que "matar metafóricamente al padre es importantísimo" porque es un paso de crecimiento. Es más, cree que si el hijo no da el paso, "es el padre el que tiene que propiciar ese apuñalamiento".