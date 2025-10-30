Qué hacer cuando tu marido, que es rico, te pone los cuernos y te empieza a atraer otra persona: Jorge Freire responde a un nuevo dilema

Jorge Freire, el filósofo de Más de uno, sigue recibiendo cartas con encrucijadas personales que le plantean los oyentes, que en muchas ocasiones le dejan algo "descompuesto" por la relevancia de las decisiones que tiene que tomar, como es el caso de este dilema que le manda Encarna.

Querido Jorge:

Soy Encarna, de Santander. Sé que mi marido me engaña desde hace tiempo. Y lo sé porque lo disimula fatal. ¡Hasta se ha comprado zapatillas modernas!

Me hierve la sangre cuando lo veo aparecer por la puerta, calvo como una rana pero perfumado con ese aire triunfal de quien vuelve de Lepanto. He pensado mil veces en divorciarme, pero al hacer la maleta me asalta el recuerdo de nuestros hijos, ya independizados, y tan calvos como su padre. Me asalta su recuerdo y sobre todo me da vértigo renunciar a los lujos que ya tengo. Porque, sí: mi desleal marido está forrado, y alivia su conciencia dándome todos los caprichos que se me antojan: viajes, pedruscos, abrigos de pieles o bolsos indecentemente caros. Soy infeliz, pero mantenida.

El caso es que, en estas, ha aparecido un viudo: amable, educado… y con un pelazo digno de anuncio de champú. Me invitó a un café y acepté, solo por curiosidad. Pero cuando el viento le movió el flequillo, sentí deseo, el deseo de pasarle los dedos por la mata. Desde entonces no duermo bien. No sé si por culpa o por ganas. Dime, Jorge: ¿sigo siendo la esposa mantenida y fiel de un calvo infiel o me cobro mi venganza y dejo que un hombre con pelazo me despeine arrebatadoramente?

Con afecto, Encarna

Para Freire lo que le puede estar sucediendo la marido de Encarna es que padece el terrible mal de la acedia, también conocido como el demonio del medio día o más popularmente, la crisis de los 40, el estrés por el avance de la vida le ha llevado a comprarse unas zapatillas modernas y puede que a buscar un amor más joven.

Alsina ha señalado que tal vez es la alopecia del marido la que ha llevado a Encarna a sospechar de él, para justificar haberse dejado de sentir atraída por él. Hay otra solución alternativa a esto: Turquía.

El filósofo no termina de mojarse en qué debe hacer Encarna, se remite simplemente a un consejo que dio Heráclito a una ciudadana de Mileto que le planteó un dilema similar, "Nadie se baña dos veces en el mismo río, pero hay arrollo que bien merecen una zambullida".