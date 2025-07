El dilema de Jorge Freire: ¿Qué hago si mi jefe enchufa a su hijo para dirigir mi empresa?

Curro en una consultora que es más o menos grande, pero sigue teniendo ese rollo familiar. El jefe ha enchufado al hijo, le ha dado un puestazo y ahora es el jefe de todos nosotros. Bueno, el chaval tiene 24 años y es buena gente, no te digo que no, pero no ha pisado barro en su vida. No ha gestionado ni la cuenta suya del Santander y ahora va a dirigir la empresa. O sea, mi sensación es que por mucho potencial que tenga, que si llega aquí, esto se va a tomar por el saco. Pero claro, ¿qué hago yo ahora? ¿Qué le digo al padre? ¿Le levanto la liebre? ¿O me callo y dejo que nos estrellemos todos?