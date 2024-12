El dilema que se le plantea a Jorge Freire

"Mi marido ha caído en un timo de internet. No es la primera vez que le pasa. Ahora se escribe con un curandero africano. El caso es que a él le da paz, se siente mucho mejor y tiene menos estrés. Yo sé que le están engañando, pero también creo que él se deja engañar. He intentado intervenir varias veces pero no he logrado nada. ¿Debería intervenir más en serio o lo dejo pasar?"