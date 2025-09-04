El dilema de Jorge Freire: Cómo lidiar con un hijo gastón

Esta nueva temporada hay dos novedades en el consultorio de Jorge Freire:

La primera es que Freire pasa consulta los jueves, en lugar del miércoles.

La segunda es que en esta temporada 2025/2026 Jorge Freiré solo admitirá dilemas de oyentes que envíen cartas por vía postal. No solo eso: tienen que ser cartas manuscritas o, en su defecto, si la caligrafía es muy mala, pueden usar máquina de escribir. Si envían una carta escrita a ordenador, la desecharemos automáticamente.

Dirección:

A la atención de Jorge Freire / Más de Uno

C/ Fuerteventura, 12 - 28703 - San Sebastián de los Reyes / Madrid.

De entre los cientos de cartas que lleguen, Freire seleccionará la que a su criterio presente un dilema más sugerente, y el equipo artístico de este programa se encargará de darle un formato radiofónico verdaderamente innovador, como podrán en seguida comprobar todos nuestros oyentes con el caso de nuestro primer dilema.

Que es el que nos plantea una oyente que se llama Carmen, una oyente que tiene un conflicto con su hijo debido su elevado consumo de sushi y su escasa economía.