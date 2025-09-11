CON JORGE FREIRE

El dilema: Me apellido Guarro y para mí es un suplicio, ¿qué hago para no dar un disgusto a los míos si me lo cambio?

El filósofo Jorge Freire resuelve una semana más los dilemas que le envía la audiencia, en este caso está relacionado con el apellido de una persona.

El dilema moral que los oyentes le han trasladado esta semana a Freire es:

"Llevo casi 40 años teniendo que sacar fuerzas de flaqueza para pronunciar mi apellido: Guarro. Aunque no lo parezca, es un apellido que tiene su historia (...) aunque lo detesto y querría quitármelo, pero al mismo tiempo adoro a mi familia. Si voy al registro y borro mi apellido sería para mí una liberación, pero daría un enorme disgusto a los míos que tanto me quieren porque entenderían que les repudio, ¿qué debo hacer?"

