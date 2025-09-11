El dilema: Me apellido Guarro y para mí es un suplicio, ¿qué hago para no dar un disgusto a los míos si me lo cambio?

El dilema moral que los oyentes le han trasladado esta semana a Freire es:
"Llevo casi 40 años teniendo que sacar fuerzas de flaqueza para pronunciar mi apellido: Guarro. Aunque no lo parezca, es un apellido que tiene su historia (...) aunque lo detesto y querría quitármelo, pero al mismo tiempo adoro a mi familia. Si voy al registro y borro mi apellido sería para mí una liberación, pero daría un enorme disgusto a los míos que tanto me quieren porque entenderían que les repudio, ¿qué debo hacer?"