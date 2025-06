El dilema de Jorge Freire: ¿Es ético contar en el funeral de un amigo una historia que quizá no es cierta?

Yendo al grano, ha fallecido un amigo de la infancia, una persona muy querida, con la que he compartido casi toda la vida, y la familia me ha pedido que en el funeral haga un pequeño discurso. Y quería contar una anécdota que nosotros recordábamos siempre con mucho cariño, pero creo que con el paso del tiempo la hemos adornado mucho y no tengo claro que sea del todo cierta, ni siquiera la parte base de la anécdota, que no viene ahora al caso, porque me alargaría demasiado. Y mi pregunta es si es ético contar una cosa en un momento así de la que no estoy totalmente segura que sea cierta.