La cumbre del clima llega a Brasil en un momento en el que el mundo echa el freno al cambio climático

Buenos días Carlos,

Comienza una nueva Cumbre del Clima descafeinada en un país cafetero como Brasil. Donald Trump niega los efectos del Cambio Climático y ha desmantelado todos los avances que hizo la administración Biden. China ha anunciado compromisos climáticos, pero sigue priorizando el empleo y la lucha contra la pobreza a la reducción de emisiones contaminantes.

En Europa la crisis industrial, especialmente en el sector del automóvil, ha forzado a los países a frenar los ambiciosos planes de transición climática. Aceptaron la energía nuclear como verde, retrasaron las sanciones a la industria por no cumplir sus cuotas de ventas de coches eléctricos y acaban de permitir a las empresas comprar derechos de emisión fuera de Europa, lo cual abaratará significativamente su coste.

Carlos, el cambio climático es ya una realidad y la transición climática debe continuar, la clave es acertar la velocidad y reducir la burocracia.