Concurso: ¿Sabes más que un niño en cuarentena?

Preguntas para David Montes:

¿A qué trabajo corresponde este sonido? Al de...

a) Cocinero, es el sonido de una parrilla

b) Cirujano, es así como suena una operación de apendicitis

c) Inventor, es el sonido de su cerebro que se quema de tanto pensar

En 'El hormiguero' hay unos muñecos. Nosotros tenemos a Arturito y en El Hormiguero tienen a unas hormigas. En concreto TRES hormigas. Y la pregunta es... ¿cuál es la única de ellas que es bizca?

a) Trancas

b) Barrancas

c) Petancas

¿Qué instrumento acaba de sonar?

a) Un órgano

b) Un acordeón

c) Una zambomba

Imagínate que yo estoy jugando al parchís contra Leo Harlem, ¿vale? y que cuando tiro los dados y muevo mi ficha, caigo justo en la misma casilla en la que estaba la ficha de Leo… ¿qué pasaría después?

a) Se elimina mi ficha y pierdo la partida

b) Me como la ficha de Leo y cuento 20

c) Las dos fichas se combinan y forman una superficha

Todos sabemos que el malo de Harry Potter se llama Lord Voldemort, pero, claro, hay más personajes malos en la saga… ¿Cómo se llama el niño rubito y mimado de Slytherin que se mete con Harry Potter desde la primera peli hasta la última?

a) Draco Malfoy

b) Ronald Weasley

c) Leo Harlem

Preguntas para Teresa Rodríguez:

¿En qué trabajo es habitual escuchar este sonido? Lo escucha habitualmente...

a) El jardinero, cuando está regando el parque

b) El camarero, cuando está sirviendo refrescos en unos vasos

c) El socorrista, el sonido es de una piscina llena de gente

En 'Tu Cara Me Suena' tienen un jurado que valora a los concursantes, ahí está por ejemplo Carlos Latre. La pregunta es: ¿quién es el único famoso de los que te voy a decir que NO es jurado de 'Tu Cara Me Suena'?

a) David Bisbal

b) Lolita

c) Chenoa

Este instrumento que acaba de sonar era...

a) Una flauta travesera

b) Una gaita

c) Arturito haciendo gárgaras

¿Qué se dice en el 'Hundir la Flota' si el oponente falla el disparo y no le da a ningún barco?

a) ¡Agua!

b) ¡Fuera!

c) Fallaste, But Lancaster

¿Cómo se llama el pirata protagonista de 'Piratas del Caribe'?

a) Johny Depp

b) Jack Sparrow

c) Jack Pistacho