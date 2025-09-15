LA CURIOSIDAD LOCAL

'Clasijazz', el festival internacional de Jazz de Almería

Almería cambia de nombre, ahora va a llamarse Nueva Orleans gracias al 'Classijazz', el festival internacional de jazz. En un pequeño municipio de 300 habitantes, los profesores de conservatorio, alumnos, familia, etc se unieron para mostrar a la gente todas las virtudes de la música. Tienen una programación de 1.000 conciertos al año en las diferentes sedes. Todo esto es posible gracias a los socios y las cuotas que se pagan. Esta información la han proporcionado nuestros compañeros de Onda Cero Almería.