La ciencia con Aparici

El reino del capitán Nemo

Aparici ha vuelto a entrar en la biblioteca de su casa, cuya situación empeora a pasos agigantados con muchas goteras y grandes manchas de humedad que afectan también a los libros. No obstante, ha podido encontrar su libro parlante favorito, '20.000 leguas de viaje submarino'. Con esta obra de culto como acompañante, Aparici sumerge a Más de uno para descubrir el mundo subacuático que se encuentra lejos de la superficie y lejos también del fondo marino. Allí viven millones de animales rodeados toda su vida por agua.