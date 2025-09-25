La ciencia con Aparici

El reino del capitán Nemo

Aparici ha vuelto a entrar en la biblioteca de su casa, cuya situación empeora a pasos agigantados con muchas goteras y grandes manchas de humedad que afectan también a los libros. No obstante, ha podido encontrar su libro parlante favorito, '20.000 leguas de viaje submarino'. Con esta obra de culto como acompañante, Aparici sumerge a Más de uno para descubrir el mundo subacuático que se encuentra lejos de la superficie y lejos también del fondo marino. Allí viven millones de animales rodeados toda su vida por agua.

ondacero.es

Madrid |

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer