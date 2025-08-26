El verano de Aparici

¿Por qué no entendemos el tiempo?

Este martes Aparici ha querido hablar del tiempo. La definición del tiempo es un reto dentro de la propia física, Aparici es una cosa que nos permite definir los cambios que suceden. Estos cambios siempre tiene una relación con el movimiento, por lo que ambas categorías están muy unidas. "Sin movimiento el tiempo es irrelevante" afirma Aparici. Antes del origen del universo, con el 'big bang' no existía el tiempo al no haber un movimiento. Que exista un final del tiempo es difícil de afirmar, lo más cercano es la muerte térmica del universo en la que no existen más materiales que generen calor y actividad y todo se iguala paralizándose. Estos conceptos nos llevan a la categoría del espacio-tiempo, más difícil aún de definir y del que existen diferentes teorías.