Matemáticas en verano y tortugas en nuestras playas

Si enseñar matemáticas se reduce a repetir mecanizaciones, algoritmos sin sentido y problemas sin contexto, lo único que cultivamos es el rechazo. No hay creatividad, no hay juego, no hay conexión con la vida real. Para ello está la llamada educación matemática creativa, y tiene toda una rama de investigación dentro de la llamada Didáctica de las Matemáticas.

Un clásico en esta línea es el trabajo de un sueco, Peter Liljedahl y su libro Building Thinking Classrooms in Mathematics. Y una de sus recomendaciones más originales y respaldadas por datos es usar pizarras verticales (como paredes blancas o cristaleras) en lugar de cuadernos, y organizar a los estudiantes en grupos pequeños aleatorios cada día. Liljedahl demuestra que este entorno reduce el miedo al error, incrementa el compromiso y mejora la comprensión conceptual frente al aprendizaje mecánico.

Y también están las aportaciones de Anna Sfard o Guy Brousseau, que han demostrado que el aprendizaje conceptual es mucho más eficaz cuando parte de situaciones problemáticas significativas, no de reglas que caen del cielo.

Con Bárbara de Aymerich, premio Global Teacher Prize España, hablamos de cómo hacer atractivas las matemáticas y de cómo ha reinventado la enseñanza de las matemáticas con creatividad, cultura local y vocación científica.

