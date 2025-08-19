El verano con Cremades

Los errores de la ciencia

Cremades ha querido dedicar su última aparición durante este verano para hablar de los errores que existen en la ciencia. Una prueba de ello es el conocido como efecto Pemba, el fenómeno por el que el agua caliente se congela más rápido que la fría. Este proceso, descubierto por un estudiante africano, ha sido comprobado por multitud de científicos sin que se haya llegado a un consenso sobre si siempre sucede o no. Otro ejemplo es la falacia del superviviente, que se diseñó cuando los mecánicos de los aviones de guerra durante la II Guerra Mundial analizaban los impactos de bala en los aviones que sobrevivían a los ataques, cuando habría sido más efectivo observar los daños de los aviones que habían sido derribados. Aunque puede fallar para que una propuesta sea científica, debe ser refutable y reproducible.