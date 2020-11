Canciones con historia: La crítica detrás de 'Born in the USA', de Bruce Springteen

Para acompañar a las elecciones estadounidenses, Sara Iturbide nos pone en Más de uno el mítico tema de Bruce Springteen, The Boss, 'Born in the USA', (Nacido en Estados Unidos).

Esta canción dio nombre a uno de los álbumes mas vendidos de la década de los 80. Y es uno de los temas peor interpretados. Podría pensarse que con este título es una canción patriótica, de orgullo por su país. De hecho se ha usado en multitud de mítines políticos.

Pero nada más lejos de la realidad. Esta canción se compuso en 1984, 10 años después del fin de la Guerra de Vietnam, que fue la primera guerra que Estados Unidos no había ganado. El cantante escribió sobre los veteranos de Vietnam y cómo fueron ignorados, cómo se les dio la espalda, al regresar a su país, ese que habían estado defendiendo en la guerra, cuando los veteranos de otras guerras habían sido recibidos como héroes.

El estribillo es un grito a la sociedad en el que dice: Yo he nacido en Estados Unidos y merezco algo mejor que esto.