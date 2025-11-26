'EL FARO ECONÓMICO' DE JOSÉ CARLOS DÍEZ, OFRECIDO POR SECTOR BANCARIO

Bruselas alerta de sobrerregulación tras la crisis de 2008 y el Banco de España toma nota

Bruselas lleva meses alertando del impacto de la burocracia en la competitividad europea, y ahora el Banco de España se suma al diagnóstico al reconocer que la sobrerregulación surgida tras la crisis de 2008 está lastrando especialmente a los bancos pequeños.

Contenido patrocinado

Madrid |

Buenos días, Carlos.

En Bruselas llevan meses hablando de reducir la burocracia desde que Mario Draghi publicó su informe advirtiendo de los problemas de competitividad europeos. En este especio yo llevo mucho tiempo advirtiendo de este problema, pero en España no estamos tan acostumbrados a escucharlo.

El Gobernador del Banco de España ha roto el hielo reconociendo que tras la crisis de 2008 aumentó significativamente la regulación bancaria y el número de supervisores y hubo sobrerreacción y es necesario aplicar simplificación administrativa.

Cuando hablamos de bancos pensamos en el Santander, en Caixabank o BBVA, pero también está Banca Pueyo, un pequeño banco extremeño, o Caixa Ontinyet que tienen que cumplir unos requerimientos que le desvían recursos para dar más crédito y captar más depósitos.

Carlos, los ciudadanos no estamos acostumbrados a ver a nuestras instituciones reconocer sus excesos y a rectificar prometiendo hacernos la vida más fácil. Que cunda el ejemplo.

