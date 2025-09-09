La curiosidad local

Una biblioteca-hotel en la capital de los libros de Teruel

Cristina Teruel, compañera de Más de uno Teruel, que nos ha informado este martes de que la capital mundial de los libros se encuentra en Teruel, se trata de un pequeño pueblo que precisamente se llama Libros y para colmo, no tiene biblioteca. Sin embargo, una vecina del pueblo, Maribel Medina, ha querido acabar con esta contradicción e inaugurar una biblioteca-hotel. Como su nombre indica, se trataría de una biblioteca en la que podrá acoger huéspedes con hasta 20 habitaciones, los planos ya están diseñados y ha reunido más de 16.000 libros para ofrecer en ella.