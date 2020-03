en más de uno

Amparo es una oyente de Más de uno que está ingresada en el Hospital Virgen del Rosario, Madrid, desde hace 12 días por el coronavirus, ha llamado al programa para hablar con Leo Harlem. "Quiero agradecerle, porque mi hijo me manda vídeos de él y es lo único que me saca una sonrisa, me está animando usted mucho", declara emocionada.