LOVIN' YOU CON TENNESSEE

¡De Tennessee a las cuerdas del shibari! Una noche de rock, deseo y liberación en Lovin' You.

Esta semana en Lovin' You no se trata solo de música, se trata de nostalgia, deseo y lazos que atan... literalmente. ¿Listo para un viaje que mezcla rockabilly, shibari y educación sexual sin censura? En el estudio, los legendarios Tennessee, con Amancio Jiménez al frente, desempolvan aquellos hits que hicieron bailar a toda una generación. Pero eso no es todo. ¿Sabías que la sexualidad también tiene festival? Cecilia Bizzotto, socióloga y sexóloga, nos abre las puertas del Sex Education Fest, un evento para aprender a amar sin filtros, sin tabúes y con todas las letras. Y si crees que las cuerdas solo sirven para atar, espera a conocer a Ónix. En sus manos, el shibari deja de ser un juego de poder para convertirse en un acto de liberación y autoconocimiento. Todo esto, sin olvidarnos de nuestra sexóloga de cabecera, Almudena M. Ferrer, y el maestro de los juguetes a pilas, Óscar Ferrani. Porque en Lovin' You, el sexo no es solo piel; es conexión, memoria y un poco de rock and roll. 🎧 Escúchalo ahora y prepárate para una noche de nostalgia, placer y descubrimientos. #LovinYou #SpotifyPodcast #Tennessee #AmancioJiménez #CeciliaBizzotto #Onix #AlmudenaMFerrer #OscarFerrani #SexEducationFest #Shibari #Rockabilly #Radio #OndaCero

ondacero.es