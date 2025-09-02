Sexo, verdad y purpurina: comienza la nueva temporada

Arranca la segunda temporada de Lovin’ You, y lo hace con todo lo que nos pone: placer, verdad, vulnerabilidad, humor y artistas que no caben en una sola etiqueta. Esta semana hablamos de cuerpos que arden, de lenguas que cortan, y de lo que ocurre cuando alguien decide ser fiel a sí mismx… cueste lo que cueste.

Samantha Hudson, ícono queer, diva accidental y performer indomable, nos abre el alma. Hablamos de su nuevo disco, de cómo convive el personaje con la persona, del vértigo tras los focos y de las canciones que casi no se atrevió a publicar. Una conversación íntima, brutal y luminosa sobre identidad, ternura y deseo. Si creías conocerla, te va a romper en el mejor sentido.

Dr. Álvaro Martínez, ginecólogo, nos guía con sensibilidad por una etapa tan ignorada como transformadora: la menopausia. Rompemos mitos, hablamos de placer, de terapias reales (y falsas), y de cómo seguir disfrutando de la sexualidad más allá de los 50. Porque el deseo no se jubila.

Pablo Tocino, creador de la serie Una perra andaluza, nos habla de rodar con dos duros, de mostrar el sexo sin adorno y de por qué el sur también arde en queer. Cameos de Samantha incluidos.

Y entre canción y canción, también nos preguntamos: ¿qué pasa cuando se apagan las luces, cuando el ego baja, y lo que queda es el cuerpo desnudo, sin personaje, sin discurso? ¿Qué pasa cuando el placer se convierte en espejo?

Volvemos con hambre, con fuego, y con la certeza de que hablar de sexo, política, identidad y gozo sigue siendo urgente.