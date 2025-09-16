Sexo, poder y rebeldía en la radio: de las parejas modernas al sexo en los 80 con Jesús Ordovás.

Nuestra sexóloga y psicóloga Silvia Sanz nos recuerda que el verdadero poder en la intimidad es atreverse a desnudarse de verdad —y no hablamos solo de ropa, sino de miedos, prejuicios y deseos escondidos. Mientras que Óscar Ferrani, divulgador sexual, nos pone en contexto histórico: vivimos un tiempo de cambios, donde las reglas se cuestionan y la erótica del poder se reinventa.

Y como cada semana, abrimos La Caja Rosa, ese espacio donde el deseo se convierte en juego y descubrimiento. Esta vez, un objeto muy particular diseñado para el placer masculino… tan simple como ingenioso, tan provocador como necesario.

Además, rendimos homenaje al teniente coronel José María Sánchez Silva, el primer alto mando militar en declararse públicamente homosexual en la portada de la revista ZERO en el año 2000, y hablamos de cómo gestos como el suyo siguen siendo vitales en 2025.

La guinda de la noche la pone un invitado histórico: Jesús Ordovás, el hombre que abrió los micrófonos de Diario Pop y convirtió maquetas caseras en himnos de la Movida madrileña. Ordovás nos cuenta el sexo, las drogas y el rock & roll de una España que se sacudía la dictadura a golpe de guitarras, tacones y libertad.

Un programa canalla, íntimo y necesario: porque en el deseo moderno, la igualdad se predica mucho… y se practica poco.