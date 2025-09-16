Jesús Ordovás, la Movida y el poder de la música.

En este episodio de LOVIN’ YOU la madrugada arranca hablando de lo que nunca falla: el poder en las parejas. ¿Quién manda de verdad en la cama, en el mando de la tele o en el sueldo a fin de mes? Con la mirada afilada de Silvia Sanz y la picardía de Óscar Ferrani nos metemos de lleno en las dinámicas de poder que, a veces, matan la pasión. Y como siempre, Óscar abre La Caja Rosa, la sección más inesperada del programa, con un nuevo juguete íntimo que no dejará indiferente a nadie.

Después, nos acompaña Lidia Luque, sexóloga y profesora universitaria, que nos recuerda por qué la educación sexual no es un capricho progresista, sino una necesidad urgente. Desde los tabúes en casa hasta los silencios en la escuela, Lidia defiende que hablar de sexo es hablar de respeto, consentimiento y libertad.

En la segunda parte del programa tenemos a un invitado de lujo Jesús Ordovás. Periodista, crítico musical y cronista de la Movida Madrileña, Ordovás nos abre la puerta a una época irrepetible donde la música fue sinónimo de libertad, exceso y rebeldía. Desde Radio 3 hasta sus libros, repasamos con él cómo los 80 cambiaron para siempre nuestra forma de vivir y de escuchar música. y también viajamos a un momento clave de la visibilidad LGTBI en España: la histórica portada de la revista ZERO con el teniente coronel José María Sánchez Silva, recientemente fallecido. De ello hablamos con Miguel Ángel López, quien fue director de la revista, para entender qué significó aquel gesto en el año 2000 y cómo aún hoy sigue marcando un antes y un después en la lucha por los derechos.

Un episodio que mezcla sexo, educación, memoria y música, con el sello único de LOVIN’ YOU.

