Del miedo a hablar de sexo al corazón helado de Sandra Ruiz: una madrugada en la que nada quedó oculto

La madrugada arrancó con un alegato contra la mentira colectiva de fingir que todo en la cama siempre funciona: hablamos de gatillazos, de ansiedad y de la presión que pesa sobre hombres y mujeres cuando se enfrentan al deseo. Silvia Sanz lo resumió con una frase que vale oro: “cuanto más te obsesionas por controlar, más se descontrola”. Y Óscar Ferrani recordó que el sexo va mucho más allá del coitocentrismo: se trata de juego, de sonrisas y de conversación.

La ginecóloga Fátima Martínez desmontó bulos sobre la píldora, el DIU y la pastilla del día después. Recalcó la importancia de que los jóvenes usen preservativo no solo por embarazos, sino por las infecciones de transmisión sexual que siguen creciendo en España. Y dejó una frase contundente: “El sexo no es biología pura, es cultura, diálogo y responsabilidad”.

En la Caja Rosa se descubrió un dildo de granito negro de diseño minimalista que abrió debate sobre cómo los juguetes eróticos no solo estimulan, también enseñan a conocerse mejor.

La gran protagonista de la noche fue Sandra Ruiz. Con apenas 25 años, esta cantautora de Burgos ha pasado de escribir para otros a desnudar su propia voz en canciones como El chico más guapo que he visto, No va a funcionar y Corazón helado. En la entrevista habló de desamor, de autenticidad, de cómo sus seguidores repiten sus versos como si fueran mantras, y hasta de sus anécdotas ligando. Natural, cercana y brutalmente sincera.

El broche lo puso el fotógrafo Javier Gimeno, con su mirada erótica que convierte tacones, sombras y piel en arte. Entre fetichismo y pintura barroca, nos mostró que la frontera entre lo íntimo y lo exhibido es tan delgada como personal.

Una madrugada completa donde hubo confesiones sexuales, canciones que rasgan y fotografías que desnudan más que cuerpos: desnudan miradas.

