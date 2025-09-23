Del maquillaje a la verdad: Supremme de Luxe sin filtros

Esta semana en LOVIN’ YOU nos adentramos en territorios donde lo humano y lo tecnológico se cruzan. Con Elis Boile, diseñadora de producto, debatimos si la inteligencia artificial puede ayudarnos a ser mejores amantes o si, por el contrario, corre el riesgo de robarnos lo más íntimo: nuestra esencia. Una conversación que mezcla advertencias, esperanzas y hasta anécdotas de hologramas convertidos en parejas.

Nuestra psicóloga Silvia Sanz responde a una oyente sobre el mito del orgasmo simultáneo y desmonta, con humor y claridad, la presión de llegar al mismo tiempo. El placer, recuerda, está en el camino compartido más que en la meta.

Después llega el momento más esperado por los oyentes más curiosos: La Caja Rosa. Óscar Ferrani nos presenta un juguete anal vibrador de silicona con un enfoque inclusivo, sencillo y versátil, demostrando que el placer no entiende de géneros ni de etiquetas.

La gran invitada de la noche es Supremme de Luxe, presentadora de Drag Race España. Hablamos con ella no solo del estreno de la nueva temporada, con más premios y sorpresas, sino también de lo que supone ser rostro visible de un colectivo, de la importancia del drag como expresión artística y de cómo se vive cuando personaje y persona se confunden. Supremme se abre con sinceridad sobre sus referentes, sus inicios en el cabaré y la responsabilidad que implica representar a tantos.

Y desde México se suma al programa Angie, integrante del grupo JNS (antes Jeans), que recuerda su paso por el Orgullo de Madrid en 2018 y adelanta el esperado concierto del grupo en el Movistar Arena en 2026. Una charla vibrante que conecta la música pop con la reivindicación y la libertad.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Un programa donde la risa y la reflexión van de la mano, con historias que demuestran que la sexualidad sigue siendo un territorio lleno de preguntas, pero también de respuestas valientes.