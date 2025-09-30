Laia Alcolea, una pianista que convierte el deseo en música, un club BDSM en Barcelona y un dibujante censurado en Italia

El programa arranca con un editorial de Nacho Arias que celebra un hito: el reconocimiento del placer como parte de la salud pública en España. Nuestra sexóloga Silvia Sanz y Óscar Ferrani analizan cómo esta actualización en la estrategia de salud sexual y reproductiva puede transformar la educación y la vivencia de la sexualidad en nuestro país.

De ahí viajamos a Barcelona para descubrir la historia del Club Rosas 5, pionero del BDSM en Europa y cuna del shibari en España. Su actual responsable, Jordi, nos cuenta cómo las cuerdas, lejos de aprisionar, liberan, y cómo este espacio se ha convertido en un referente de comunidad, confianza y arte erótico.

La música llega de la mano de Laia Alcolea, pianista que ha acompañado a grandes como Delaporte y que ahora debuta con un EP propio, El amor no debería doler. Con ella hablamos de rebeldía, deseo y emociones, de cómo una voz puede ser arma de seducción y de cómo transformar un desgarro personal en fuerza creativa. Y además, se atreve a cantar en directo.

El arte gráfico lo pone Miguel Ángel Martín, dibujante inclasificable que ha sido censurado en Italia por sus cómics incómodos y aplaudido en media Europa. Nos habla de sexo, violencia, inocencia y provocación, y de cómo el cómic puede ser un espejo tan brutal como necesario de lo que no queremos mirar.

No falta, por supuesto, la Caja Rosa, que esta semana nos trae un juguete erótico versátil y sorprendente, y la participación de los oyentes a través del WhatsApp del programa, con consultas sobre libido, deseo y salud sexual que nuestra sexóloga responde en directo.

Un programa que mezcla provocación, ternura y mucha verdad, con la música, el deseo y la cultura como hilos conductores.