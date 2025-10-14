Cristina Medina en Lovin’ You: “El sexo y el cáncer siguen siendo los grandes tabús”

La madrugada se enciende en Lovin’ You con una reflexión sobre el “síndrome del corazón helado”, esa anestesia sentimental que define a una generación que teme volver a amar. De ahí partimos para hablar de vulnerabilidad, miedo y deseo con Silvia Sanz y Óscar Ferrani, quienes recuerdan que el sexo consciente y de calidad sigue siendo el mejor antídoto contra la soledad.

Lucía Delgado nos abre las puertas de un mundo poco conocido: el de la coordinación de intimidad en rodajes de cine y series. Con su testimonio descubrimos cómo se coreografían las escenas sexuales con respeto, consentimiento y seguridad, desmontando tabús y aportando profesionalidad a lo más humano de la pantalla.

La nota de humor, fuerza y autenticidad llega con Cristina Medina, actriz, cantante y creadora, que habla sin filtros de su trayectoria, de su lucha contra el cáncer y de cómo esa experiencia la llevó a crear Uncolomiting, una plataforma de apoyo para pacientes oncológicos. Con ella conversamos de sexo, fragilidad, deseo y de la importancia de derribar los tabús que todavía pesan en torno al cuerpo y la enfermedad. Su voz, entre carcajadas y verdades crudas, se convierte en uno de los momentos más intensos de la temporada.

Viajamos después a Barcelona para recorrer el Museo Erótico, junto a su directora Sara Ripert y la sexóloga Sigri Cervera. Nos cuentan cómo el erotismo ha sido motor de arte, cultura y política, y cómo un museo puede transformarse en un espacio de educación sexual abierta, divertida y necesaria.

Y como cada semana, el público tiene voz a través de nuestras líneas y mensajes. Esta vez, la conversación se centra en la masturbación en pareja, la importancia de comunicar el deseo y la necesidad de romper con los prejuicios sobre preservativos y métodos anticonceptivos. Entre risas y consejos prácticos, recordamos que la sexualidad no es un tabú, sino una parte esencial de la vida.

Lovin’ You vuelve a demostrar que la madrugada en Onda Cero puede ser un lugar de encuentro entre placer, reflexión y libertad.