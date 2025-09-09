Alicia Sornosa: el sexo también es un viaje

Nos enseñaron que el beso robado era romántico. Que lo que no se pide excita más. Que el deseo llega sin preguntar. Pero este siglo nos pide reaprenderlo todo. Esta semana en Lovin’ You, volvemos a la carretera —literal y emocionalmente— con un episodio que habla de cuerpos, de libertad y de placer con consentimiento.

Alicia Sornosa, la primera mujer hispanohablante en dar la vuelta al mundo en moto, nos lleva de ruta por sus historias más salvajes: aventuras sexuales inesperadas, miradas que traspasan idiomas, y encuentros que solo pueden vivirse lejos del control. Nos habla de deseo como forma de conexión, de libertad como brújula y de cómo viajar sola también te enseña cómo entregarte con autenticidad. Lo suyo no es solo motor, es piel.

Dr. Fernando Salas, especialista en salud sexual masculina, nos cuenta cómo la medicina regenerativa está cambiando la vida de hombres que creían haber perdido el deseo, la erección o la confianza. Hablamos de ondas de choque, de plasma y exosomas… pero sobre todo de autoestima, de relaciones y de recuperar el placer sin vergüenza.

Mr Gonar, divulgador de arte, nos resuelve uno de los misterios más comentados en los museos: ¿por qué los penes de las estatuas griegas son tan pequeños? Una conversación divertida y profunda sobre la masculinidad, el cuerpo ideal y la absurda obsesión con el tamaño, desde la Grecia clásica hasta el algoritmo de TikTok.

Todo esto en un episodio que combina deseo, historia, ciencia y libertad. Porque el consentimiento no es un trámite, es lo que convierte el sexo en viaje compartido. Y como dice Alicia: hay rutas que no se olvidan, porque se sienten con todo el cuerpo.