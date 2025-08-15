ENTREVISTA EN LA TERRAZA

La advertencia de Dámaso Castejón, secretario de la Asociación de Operadores de Aeronaves: "Estamos en un momento crítico"

El secretario de la Asociación de Operadores de Aeronaves, Dámaso Castejón, advirtió sobre la pérdida de pilotos hacia otros países y alertó de que la falta de recursos amenaza la eficacia del operativo aéreo contra incendios en España.

ondacero.es

Madrid |

Dámaso Castejón, secretario de la Asociación de Operadores de Aeronaves, explicó que "estamos en un momento crítico, dado que las condiciones de los contratos no nos permiten fidelizar a los profesionales". Denunció que muchos pilotos se marchan a países como Turquía, Grecia o Francia, donde "pagan mejor", lo que dificulta mantener el operativo en España.

Recordó que "tenemos más de 200 de media, un 260 medios aéreos operando en las campañas de incendios" y que los helicópteros son clave porque "el primer ataque al incendio lo hacen los medios aéreos de las comunidades autónomas". Subrayó que "obviamente estamos desbordados" y que los pilotos están cerca de su límite legal de horas de vuelo.

Advirtió que "quizás incluso puede ser que las tripulaciones tengan que dejar de volar por motivos de seguridad" ante la virulencia de los incendios y la falta de recambios.

