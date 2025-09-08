DE TÚ A TÚ: SOR PALOMA (Monjas clarisas de Belorado)
"Nos quieren aplastar"
Esta conversión marcará un nuevo punto de inflexión en toda las polémica que rodea a las monjas excomulgadas de Belorado. Toda la historia que las rodea comenzó cuando Mario Iceta, arzobispo de Burgos, reclamó los monasterios que son de su posesión. Ahí comenzó una polémica que ha dado la vuelta al mundo. Ahora, dicen que Iceta, su mayor enemigo, autorizó por dos veces el exorcismo del monasterio. Apenas han concedido entrevistas. Han hecho una excepción para estar en el comienzo de la nueva temporada de La rosa de los vientos.