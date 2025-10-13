¿Tienen los animales y otros seres vivos consciencia?
Los animales son protagonistas en la Tertulia Zona Cero en la que comparten sus conocimientos, Mado Martínez, Miguel Pedrero y Juanjo Sánchez-Oro. Además de la posible consciencia, gracias a la IA se está estudiando como lograr comunicarnos con los animales. También se expone una nueva teoría de la evolución humana tras los análisis de un cráneo hallado en China. O un reciente estudio científico en el que se revela que los seres vivos desprenden luz. Estos y otros muchos temas, como la celebración de la danza del Sol un 13 de octubre relacionado con la Virgen de Fátima, son los contenidos desarrollados por los tertulianos más intrépidos