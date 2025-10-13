Tertulia Zona Cero

¿Tienen los animales y otros seres vivos consciencia?

Los animales son protagonistas en la Tertulia Zona Cero en la que comparten sus conocimientos, Mado Martínez, Miguel Pedrero y Juanjo Sánchez-Oro. Además de la posible consciencia, gracias a la IA se está estudiando como lograr comunicarnos con los animales. También se expone una nueva teoría de la evolución humana tras los análisis de un cráneo hallado en China. O un reciente estudio científico en el que se revela que los seres vivos desprenden luz. Estos y otros muchos temas, como la celebración de la danza del Sol un 13 de octubre relacionado con la Virgen de Fátima, son los contenidos desarrollados por los tertulianos más intrépidos

Silvia Casasola

Madrid |

