Tertulia Zona Cero

¿Son los presentimientos memorias de futuro?

Mado Martínez junto a Juanjo Sánchez-Oro y Álvaro Anula comentan noticias relacionadas con nuestro cerebro, como la posibilidad de que los presentimientos o las corazonadas sean recuerdos de futuro o como investigadores científicos han logrado activar lo que no se ve mediante un laser. Además información sobre Neandertales: la recreación de la vida de una familia y restos hallados en cuevas de Gibraltar muy reveladores. ¿Qué tipo de relación pueden tener el recuerdo de vidas pasadas con problemas de salud mental? En cuanto a descubrimientos esta el nuevo dolmen hallado en Málaga, el tsunami de estrellas localizado en la Vía láctea o el tesoro de un millón de dólares localizado en aguas de Florida, que pertenecen a un barco español de 1715.

Tesoro hallado barco (Silvia)

Silvia Casasola

Madrid |

