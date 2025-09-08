Nueva conspiración: El Titánic no se hundió

En la primera Tertulia de la temporada con Juanjo Sánchez-Oro, Mado Martínez y Álvaro Anula, que se estrena como contertulio, vuelven las conspiraciones poniendo en duda el hundimiento del Titanic, o la relación de la emisora UVB-76 de Rusia con "la mano muerta" y el lanzamiento de misiles nucleares. Además hablamos del estudio de sueños premonitorios por parte de una neurocientífica que los vive en carne propia. El hallazgo arqueológico de un asentamiento más antiguo que Gobekli Tepe. De la nave Chrisalys que pretende salvar a la humanidad. ¿Qué ocurre con los escuchadores de voces y cuál es su relación con el contexto cultural? La búsqueda de fenómenos paranormales en Brecon´s Guildhall, un lugar con misterio. o cómo los científicos logran el ADN de bacterias que se encontraban en dientes y huesos de mamuts.