Extraña señal cósmica relacionad con la existencia de universos paralelos
Mado Martínez, junto a Josep Guijarro y Juan José Sánchez-Oro comentan en la Tertulia Zona Cero la aparición de una extraña señal cósmica; Además una nueva teoría sobre porque no explotaron las bombas en la Basílica del Pilar. ¿Quién ha propuesto utilizar una bomba nuclear en la Luna para evitar el choque con un asteroide? ¿Qué relación tiene un puerto descubierto en Egipto con la tumba de Cleopatra VII? La razón de que el 97% de los astrobiólogos crean en vida extraterrestre. ¿Qué tiene que ver un diente de vaca con Stonehenge? ¿Qué han descubierto en Saturno? La planta que engaña haciéndose pasar por hormiga. El virus contra bacterias que ha creado la IA y la nueva zona azul que están analizando en Finlandia.