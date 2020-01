Tertulia Zona Cero: El celibato en el cristianismo

La polémica sobre el celibato surge a raíz de que el Papa Francisco esté a favor de tolerar que los sacerdotes del Amazonas puedan estar casados. Benedicto XVI defiende en cambio el celibato en cualquier caso. Contamos con el interesante testimonio de una antigua monja que abandonó los hábitos por amor y hoy está casada. Nos cuenta lo difícil que fue abandonar su compromiso sencillamente porque no podía expresar su amor. "No puedo entender que den lecciones de lo que no han vivido", asegura nuestra invitada sobre la Iglesia católica.

Nuestros colabores también nos comentan en la Tertulia Zona Cero otros temas de interés: ¿qué es el fenónemo OVNI? ¿qué son los xenobots, una combinación de robot y células vivas?