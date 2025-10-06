Mujeres con alma

El legado de Jane Goodall: "Cuando conoces le das valor"

El miércoles pasado fallecía la gran Jane Goodall, un auténtico referente en el mundo científico que nos hizo amar a los chimpancés y nos invitó a colaborar creando un mundo mejor para los humanos y todos los seres vivos. Hablamos con Laia Dotrás, codirectora del instituto Jane Goodall en Madrid, del legado que dejó Jane y como realizó un trabajó de sensibilización entre la población del Congo y el Senegal, dos lugares en los que los chimpancés viven en libertad. Laia además te invita a visitar la página www.janegoodall.es con todas las actividades y proyectos en los que puedes participar.

Silvia Casasola

Madrid |

